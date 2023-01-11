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Рада позбавить мандатів 4 депутатів на найближчому засіданні – Арахамія

"Українська правда"Середа, 11 січня 2023, 06:59
Рада позбавить мандатів 4 депутатів на найближчому засіданні – Арахамія
ДАВИД АРАХАМІЯ, ФОТО З FACEBOOK НАРДЕПА

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада України на найближчому засіданні ухвалить рішення про позбавлення мандатів 4 народних депутатів.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова: "На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій.

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Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії".

Деталі: Арахамія не назвав імена депутатів. При цьому 10 січня стало відомо, що Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • У Верховній Раді намагалися прийняти постанову про припинення повноважень усіх парламентарів від партії "Опозиційна платформа – за життя", проте провалили це рішення. 
  • Згодом президентська "Слуга народу" і "Батьківщина" Юлії Тимошенко заявили, що не підтримали постанову, бо рішення було б "неконституційним", а вони хочуть позбавити нардепів "ОПЗЖ" мандатів у конституційний спосіб.
  • В кінці 2022 року "Українська правда" повідомляла, що наразі президентська фракція "Слуга народу" для забезпечення ухвалення рішень у Верховній Раді системно співпрацює з нардепами колишньої ОПЗЖ.

Теми: Верховна РадаАрахаміяМедведчук
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