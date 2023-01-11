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Рада лишит мандатов 4 депутатов на ближайшем заседании – Арахамия

"Украинская правда"Среда, 11 января 2023, 07:59
ДАВИД АРАХАМИЯ, ФОТО ИЗ FACEBOOK НАРДЕПА

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на ближайшем заседании примет решение о лишении мандатов 4 народных депутатов.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь: "На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий.

Это произойдет конституционным способом. То есть, без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборационистам независимо от названия партии".

Детали: Арахамия не назвал имена депутатов. При этом 10 января стало известно, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборационистов и госизменников Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Что этому предшествовало:

  • В Верховной Раде пытались принять постановление о прекращении полномочий всех парламентариев от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", однако провалили это решение. 
  • Впоследствии президентская "Слуга народа" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко заявили, что не поддержали постановление, потому что решение было бы "неконституционным", а они хотят лишить нардепов "ОПЗЖ" мандатов конституционным способом.
  • В конце 2022 года "Украинская правда" сообщала, что сейчас президентская фракция "Слуга народа" для обеспечения принятия решений в Верховной Раде системно сотрудничает с нардепами бывшей ОПЗЖ.

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Темы: Верховная РадаАрахамия Медведчук
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