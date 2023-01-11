Рада лишит мандатов 4 депутатов на ближайшем заседании – Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада Украины на ближайшем заседании примет решение о лишении мандатов 4 народных депутатов.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь: "На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий.

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Это произойдет конституционным способом. То есть, без шансов на обжалование в судах. Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не те провокации, которые играют на руку коллаборационистам независимо от названия партии".

Детали: Арахамия не назвал имена депутатов. При этом 10 января стало известно, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборационистов и госизменников Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Что этому предшествовало:

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