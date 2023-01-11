Пройшли переговори омбудсменів України та РФ
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.
Джерело: Лубінець у Facebook, Укрінформ
Пряма мова Лубінця: "Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей, відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.
Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов’язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн".
Деталі: Лубінець додав, що сторони також обмінялися конкретними пропозиціями, і що він продовжує працювати задля допомоги кожному українцю.
Укрінформ повідомив, що наразі в Анкарі в рамках міжнародної конференції омбудсменів проходить друга двостороння зустріч Лубінця і Москалькової.
Вона відбувається без присутності преси.
Передісторія:
- 2 січня Лубінець повідомив, що планує зустріч із Москальковою щодо звільнення полонених, зокрема цивільних.
- 7 січня Лубінець додав, що планує зустрітися з російською омбудсменом Тетяною Москальковою в Туреччині за декілька днів.
- 10 січня стало відомо, що зустріч Лубінця з Москальковою щодо звільнення полонених відбудеться в Анкарі і в розширеному форматі – за участю турецької сторони.