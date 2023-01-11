Пройшли переговори омбудсменів України та РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

Джерело: Лубінець у Facebook, Укрінформ

Пряма мова Лубінця: "Ніч переговорів: у рамках досягнутих раніше домовленостей, відбулася зустріч з Уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.

Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов’язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн".

Фото з Facebook Лубінця

Деталі: Лубінець додав, що сторони також обмінялися конкретними пропозиціями, і що він продовжує працювати задля допомоги кожному українцю.

Укрінформ повідомив, що наразі в Анкарі в рамках міжнародної конференції омбудсменів проходить друга двостороння зустріч Лубінця і Москалькової.

Вона відбувається без присутності преси.

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