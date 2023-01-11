Прошли переговоры омбудсменов Украины и РФ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
Источник: Лубинец в Facebook, Укринформ
Прямая речь Лубинца: "Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей, состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.
Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран".
Детали: Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями, и что он продолжает работать для помощи каждому украинцу.
Укринформ сообщил, что сейчас в Анкаре в рамках международной конференции омбудсменов проходит вторая двусторонняя встреча Лубинца и Москальковой.
Она проходит без присутствия прессы.
Предыстория:
- 2 января Лубинец сообщил, что планирует встречу с Москальковой по освобождению пленных, в том числе гражданских.
- 7 января Лубинец добавил, что планирует встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции через несколько дней.
- 10 января стало известно, что встреча Лубинца с Москальковой относительно освобождения пленных состоится в Анкаре и в расширенном формате – при участии турецкой стороны.