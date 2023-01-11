Прошли переговоры омбудсменов Украины и РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Источник: Лубинец в Facebook, Укринформ

Прямая речь Лубинца: "Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей, состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран".

Фото С Facebook ЛубИнцА

Детали: Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями, и что он продолжает работать для помощи каждому украинцу.

Укринформ сообщил, что сейчас в Анкаре в рамках международной конференции омбудсменов проходит вторая двусторонняя встреча Лубинца и Москальковой.

Она проходит без присутствия прессы.

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