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Прошли переговоры омбудсменов Украины и РФ

Ирина БалачукСреда, 11 января 2023, 09:38
Прошли переговоры омбудсменов Украины и РФ
ФОТО С FACEBOOK ЛУБИНЦА

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Источник: Лубинец в Facebook, Укринформ

Прямая речь Лубинца: "Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей, состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

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Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран". 

 
Фото С Facebook ЛубИнцА

Детали: Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями, и что он продолжает работать для помощи каждому украинцу.

Укринформ сообщил, что сейчас в Анкаре в рамках международной конференции омбудсменов проходит вторая двусторонняя встреча Лубинца и Москальковой. 

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Она проходит без присутствия прессы.

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Темы: омбудсменТурцияРосcияпленные
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