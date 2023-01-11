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У Кремлі не змогли відповісти, чи є у Медведчука російське громадянство

Альона Мазуренко Середа, 11 січня 2023, 10:31
У Кремлі не змогли відповісти, чи є у Медведчука російське громадянство
МЕДВЕДЧУК І ПУТІН, 18.07.2019, AFP VIA GETTY IMAGES

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг відповісти, чи є у кума президента РФ держзрадника України Віктора Медведчука громадянство Росії.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, Пєсков заявив, що йому нема чого сказати з приводу наявності російського громадянства у Медведчука і його можливого отримання в майбутньому.

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Що було раніше: 10 січня Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Медведчук - нардеп "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ

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Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. Примітно, що за каденції Петра Порошенка, Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

Після обміну зрадника бачили в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію. 

Теми: МедведчукгромадянствоУкраїнаРосія
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