Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі не змогли відповісти, чи є у Медведчука російське громадянство

Альона Мазуренко Середа, 11 січня 2023, 11:31
МЕДВЕДЧУК І ПУТІН, 18.07.2019, AFP VIA GETTY IMAGES

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг відповісти, чи є у кума президента РФ держзрадника України Віктора Медведчука громадянство Росії.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, Пєсков заявив, що йому нема чого сказати з приводу наявності російського громадянства у Медведчука і його можливого отримання в майбутньому.

Що було раніше: 10 січня Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Медведчук - нардеп "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ

Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. Примітно, що за каденції Петра Порошенка, Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

ВІДЕО ДНЯ

Після обміну зрадника бачили в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію. 

Теми: МедведчукгромадянствоУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни планують захопити Донбас і після цього взятися за Запорізьку область – Громов

фотоВ окупованому Маріуполі росіяни знесли історичний будинок з годинником

Брюссель хоче ухвалити 10-й пакет санкцій до лютого, Угорщина може знову стати гальмом - ЗМІ

відеоБільше сотні російських загарбників убито під Соледаром – ССО

В Євросолідарності обурені тим, що Порошенка "виключили" зі складу делегації України у ПАРЄ

Росії ще далеко до захоплення Бахмута, нестача боєприпасів перешкоджає окупантам йти в наступ – ISW

Усі новини...
Медведчук
Рада позбавить мандатів 4 депутатів на найближчому засіданні – Арахамія
Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України
СБУ взялась за поїздку Панченко з каналів Медведчука в окуповані Донецьк і Маріуполь
Останні новини
12:32
Данілов: Два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні
12:29
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
12:25
фотоУ львівському житловому будинку знайшли гранату і набої часів Другої світової війни
12:24
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
12:22
Генштаб про Соледар: Не коректно говорити скільки відсотків міста контролюють ЗСУ
12:18
Генштаб відреагував на заміну Суровікіна на Герасимова: Не все в росіян гаразд
12:17
Курс валют 12 січня: скільки коштує готівковий долар в банках та на "чорному ринку"
12:15
"Найбільше турбує самотність": українці у Польщі розповіли про адаптацію і плани на майбутнє
12:03
Росіянам не вистачає бойової техніки, тому вони закидають фронт людьми – Маляр
11:59
"password" та "12345": назвали рейтинг найпопулярніших паролів у 2022 році
Усі новини...