У Кремлі не змогли відповісти, чи є у Медведчука російське громадянство

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков не зміг відповісти, чи є у кума президента РФ держзрадника України Віктора Медведчука громадянство Росії.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Зокрема, Пєсков заявив, що йому нема чого сказати з приводу наявності російського громадянства у Медведчука і його можливого отримання в майбутньому.

Що було раніше: 10 січня Володимир Зеленський позбавив громадянства України колаборантів та держзрадників Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна.

Медведчук - нардеп "ОПЗЖ", який після початку повномасштабного вторгнення і поразки росіян на Київщині намагався покинути країну, але його затримали українські правоохоронці.

У 2020 році Медведчук через соратника Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Держзрадника та кума російського диктатора Володимира Путіна вдалося обміняти на 200 українських полонених. Примітно, що за каденції Петра Порошенка, Медведчук і сам займався питанням обміну з окупантами.

ВІДЕО ДНЯ

Після обміну зрадника бачили в окупованому Криму разом із дружиною, яка напередодні вторгнення втекла в Росію.