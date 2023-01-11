В Кремле не смогли ответить, есть ли у Медведчука российское гражданство

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков не смог ответить, есть ли у кума президента РФ госизменника Украины Виктора Медведчука гражданство России.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В частности, Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу наличия российского гражданства у Медведчука и его возможного получения в будущем.

Что было раньше: 10 января Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборантов и госизменников Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Медведчук - нардеп "ОПЗЖ", который после начала полномасштабного вторжения и поражения россиян на Киевщине пытался покинуть страну, но его задержали украинские правоохранители.

В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Госизменника и кума российского диктатора Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. Примечательно, что при каденции Петра Порошенко, Медведчук и сам занимался вопросом обмена с оккупантами.

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После обмена предателя замечали в оккупированном Крыму вместе с женой, которая накануне вторжения сбежала в Россию.