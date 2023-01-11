Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле не смогли ответить, есть ли у Медведчука российское гражданство

Алена МазуренкоСреда, 11 января 2023, 10:31
В Кремле не смогли ответить, есть ли у Медведчука российское гражданство
МЕДВЕДЧУК И ПУТИН, 18.07.2019, AFP VIA GETTY IMAGES

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков не смог ответить, есть ли у кума президента РФ госизменника Украины Виктора Медведчука гражданство России.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: В частности, Песков заявил, что ему нечего сказать по поводу наличия российского гражданства у Медведчука и его возможного получения в будущем.

Реклама:

Что было раньше: 10 января Владимир Зеленский лишил гражданства Украины коллаборантов и госизменников Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Медведчук - нардеп "ОПЗЖ", который после начала полномасштабного вторжения и поражения россиян на Киевщине пытался покинуть страну, но его задержали украинские правоохранители. 

В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Госизменника и кума российского диктатора Владимира Путина удалось обменять на 200 украинских пленных. Примечательно, что при каденции Петра Порошенко, Медведчук и сам занимался вопросом обмена с оккупантами.

После обмена предателя замечали в оккупированном Крыму вместе с женой, которая накануне вторжения сбежала в Россию. 

Темы: МедведчукгражданствоУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: