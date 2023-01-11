На "вагнерівців" під Соледаром зійшов благодатний перехресний вогонь

Прикордонники показали знищення групи піхоти російських загарбників у Соледарі на Донеччині.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Підрозділи ДПСУ у складі Сил оборони України виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

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Так, на початку січня прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад ЗСУ стримували ворожий наступ на Соледар. Прикордонна аеророзвідка виявила переміщення групи піхоти противника. Інформацію про рух ворога охоронці кордонів повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії.

Підійшовши до позицій наших оборонців вагнерівці потрапили під перехресний вогонь. Вогневим ураженням з великокаліберних кулеметів ворогу завдано втрат й притиснуто до землі.

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Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригував "птах" прикордонників".

Деталі: У ДПСУ нагадують: ефективна аеророзвідка – ключ до успіху на полі бою. Триває кампанія зі збору коштів на безпілотники для прикордонників.

Чому це важливо: Наразі Бахмутський напрямок фронту – один із головних напрямків удару ворога.

Під Соледаром тривають найзапекліші бої, російське керівництво кинуло на передову спецназівців ПВК "Вагнер" за підтримки підрозділів регулярної російської армії.