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На "вагнерівців" під Соледаром зійшов благодатний перехресний вогонь

Валентина РоманенкоСереда, 11 січня 2023, 14:52
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Прикордонники показали знищення групи піхоти російських загарбників у Соледарі на Донеччині.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Підрозділи ДПСУ у складі Сил оборони України виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку.

Так, на початку січня прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад ЗСУ стримували ворожий наступ на Соледар. Прикордонна аеророзвідка виявила переміщення групи піхоти противника. Інформацію про рух ворога охоронці кордонів повідомили на командний пункт Сил оборони та в режимі реального часу відстежували ворожі дії.

Підійшовши до позицій наших оборонців вагнерівці потрапили під перехресний вогонь. Вогневим ураженням з великокаліберних кулеметів ворогу завдано втрат й притиснуто до землі.

Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригував "птах" прикордонників".

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Деталі: У ДПСУ нагадують: ефективна аеророзвідка – ключ до успіху на полі бою. Триває кампанія зі збору коштів на безпілотники для прикордонників.

Чому це важливо: Наразі Бахмутський напрямок фронту – один із головних напрямків удару ворога.

Під Соледаром тривають найзапекліші бої, російське керівництво кинуло на передову спецназівців ПВК "Вагнер" за підтримки підрозділів регулярної російської армії.

Теми: Донецька областьвійнаПрикордонна служба
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