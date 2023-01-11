На "вагнеровцев" под Соледаром сошел благодатный перекрестный огонь

Пограничники показали уничтожение группы пехоты российских захватчиков в Соледаре в Донецкой области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Подразделения ГПСУ в составе Сил обороны Украины выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении.

Так, в начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ сдерживали вражеское наступление на Соледар. Пограничная аэроразведка обнаружила перемещение группы пехоты противника. Информацию о движении врага пограничники сообщили на командный пункт Сил обороны и в режиме реального времени отслеживали вражеские действия.

Подойдя к позициям наших защитников вагнеровцы попали под перекрестный огонь. Огневым поражением из крупнокалиберных пулеметов врагу были нанесены потери, его прижали к земле.

Разгром оккупантов на этом направлении довершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала "птица" пограничников".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В ГПСУ напоминают: эффективная аэроразведка - ключ к успеху на поле боя. Продолжается кампания по сбору средств на беспилотники для пограничников.

Почему это важно: Сейчас Бахмутское направление фронта - одно из главных направлений удара врага.

Под Соледаром продолжаются ожесточенные бои, российское руководство бросило на передовую спецназовцев ЧВК "Вагнер" при поддержке подразделений регулярной российской армии.