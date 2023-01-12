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Більше сотні російських загарбників убито під Соледаром – ССО

Олена РощінаЧетвер, 12 січня 2023, 07:22
Більше сотні російських загарбників убито під Соледаром – ССО
Штурмовики в районі Соледара, фото Генштабу ЗСУ

Більше ста російських військових загинули у боях за Соледар, захисники України застосували для ліквідації ворогів артилерію й тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

Джерело: командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Дослівно: "Більше сотні росіян разом вирушили у пекло в районі Соледару. Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів, ракетників.

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Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

Деталі: У результаті цих кількох ударів підтверджено знищення більше 100 окупантів, 2 кулеметних розрахунків та 2 мінометних.

В ССО показали на відео один із етапів відпрацювання артилерії за заданими координатами.

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Теми: СоледарДонецька областьвійна
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