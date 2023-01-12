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Более сотни российских захватчиков убиты под Соледаром – ССО

Елена РощинаЧетверг, 12 января 2023, 08:22
Штурмовики в районе Соледара, фото Генштаба ВСУ

Более ста российских военных погибли в боях за Соледар, защитники Украины применили для ликвидации врагов артиллерию и тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Источник: командование Сил специальных операций ВС Украины

Дословно: "Более сотни россиян сразу отправились в ад в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов, ракетчиков.

Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Детали: В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных.

В ССО показали на видео один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.

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Темы: СоледарДонецкая областьвойна
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