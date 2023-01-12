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Более сотни российских захватчиков убиты под Соледаром – ССО

Елена РощинаЧетверг, 12 января 2023, 07:22
Более сотни российских захватчиков убиты под Соледаром – ССО
Штурмовики в районе Соледара, фото Генштаба ВСУ

Более ста российских военных погибли в боях за Соледар, защитники Украины применили для ликвидации врагов артиллерию и тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Источник: командование Сил специальных операций ВС Украины

Дословно: "Более сотни россиян сразу отправились в ад в районе Соледара. Это произошло благодаря слаженной работе воинов ССО, артиллеристов, ракетчиков.

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Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У".

Детали: В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, 2 пулеметных расчетов и 2 минометных.

В ССО показали на видео один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам.

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Темы: СоледарДонецкая областьвойна
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