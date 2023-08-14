Зеленський провідав військових на Донеччині: говорили про потреби і проблеми

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових на Донеччині.

Джерело: сайт президента, Зеленський в Telegram

Дослівно: "Під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Деталі: Зеленський побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Реклама:

Президент заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

Також Зеленський повідомив, що обговорив із комбригами та комбатами проблемні питання, з якими стикаються військові. Як зазначається на сайті президента, вони "передали (йому - ред.) потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БпЛА".

Крім того, обговорили питання "посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій".

ВІДЕО ДНЯ

На сайті президента сказано, що були запропоновані варіанти рішень задля усунення наявних проблем, зокрема щодо можливостей командирів та посилення мотивації військових.

Доповнено: Пізніше Зеленський повідомив, що обговорив із командиром 5-ї окремої штурмової бригади у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (бахмутський напрямок) обстановку в зоні відповідальності бригади, підготовку захисників, потреби в озброєнні й техніці та проблемні питання.

Також президент подякував 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді та 57-мій окремій мотопіхотній бригаді імені кошового отамана Костя Гордієнка:



Пряма мова: "Від початку повномасштабного вторгнення (80-та) бригада виконує бойові завдання у складі ОСУВ "Олександрія" на Миколаївському напрямку, ОСУВ "Хортиця" на ізюмському, куп’янському, бахмутському, северодонецькому напрямках. Дякую за потужні результати, вашу хоробрість і відвагу в боях! Україна пишається кожним своїм воїном.

... (57-ма) виконує бойові завдання у складі ОСУВ "Олександрія" на запорізькому напрямку й ОСУВ "Хортиця" на бахмутському, попаснянському, северодонецькому напрямках. Дякую всім, хто зараз у бою заради нашої держави! Кожен ваш результат, кожен ваш крок уперед наближає перемогу України".

Більше деталей: Крім того, Зеленський відвідав стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих військовослужбовців із бахмутського напрямку.

Дослівно сайт президента: "Глава держави оглянув приміщення й оснащення пункту, поспілкувався з пораненими воїнами та медиками. Командування стабпункту розповіло президенту про нагальні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті. Володимир Зеленський відзначив нагородами пораненого бійця 3-ї окремої штурмової бригади та двох тактичних медиків 22-ї окремої механізованої бригади".

Пряма мова Зеленського: "Маю честь бути сьогодні тут. Дуже дякую вам, хлопці, за ваш героїзм. Дякую за те, що захищаєте життя всіх наших людей. Пишаюся тиснути руку й бути тут для особистого нагородження вас. Бережіть себе. Дякую вам і бажаю головного – перемоги".