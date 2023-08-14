Зеленський провідав військових на Донеччині: говорили про потреби і проблеми

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових на Донеччині.

Джерело: сайт президента, Зеленський в Telegram

Дослівно: "Під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Соледар".

Деталі: Зеленський побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Президент заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння.

Також Зеленський повідомив, що обговорив із комбригами та комбатами проблемні питання, з якими стикаються військові. Як зазначається на сайті президента, вони "передали (йому - ред.) потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БпЛА".

Крім того, обговорили питання "посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій".

На сайті президента сказано, що були запропоновані варіанти рішень задля усунення наявних проблем, зокрема щодо можливостей командирів та посилення мотивації військових.

Доповнено: Пізніше Зеленський повідомив, що обговорив із командиром 5-ї окремої штурмової бригади у складі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (бахмутський напрямок) обстановку в зоні відповідальності бригади, підготовку захисників, потреби в озброєнні й техніці та проблемні питання.

Також президент подякував 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді та 57-мій окремій мотопіхотній бригаді імені кошового отамана Костя Гордієнка:



Пряма мова: "Від початку повномасштабного вторгнення (80-та) бригада виконує бойові завдання у складі ОСУВ "Олександрія" на Миколаївському напрямку, ОСУВ "Хортиця" на ізюмському, куп’янському, бахмутському, северодонецькому напрямках. Дякую за потужні результати, вашу хоробрість і відвагу в боях! Україна пишається кожним своїм воїном.

... (57-ма) виконує бойові завдання у складі ОСУВ "Олександрія" на запорізькому напрямку й ОСУВ "Хортиця" на бахмутському, попаснянському, северодонецькому напрямках. Дякую всім, хто зараз у бою заради нашої держави! Кожен ваш результат, кожен ваш крок уперед наближає перемогу України".

Більше деталей: Крім того, Зеленський відвідав стабілізаційний пункт, який приймає поранених і травмованих військовослужбовців із бахмутського напрямку.

Дослівно сайт президента: "Глава держави оглянув приміщення й оснащення пункту, поспілкувався з пораненими воїнами та медиками. Командування стабпункту розповіло президенту про нагальні потреби, зокрема в броньованому евакуаційному транспорті. Володимир Зеленський відзначив нагородами пораненого бійця 3-ї окремої штурмової бригади та двох тактичних медиків 22-ї окремої механізованої бригади".

Пряма мова Зеленського: "Маю честь бути сьогодні тут. Дуже дякую вам, хлопці, за ваш героїзм. Дякую за те, що захищаєте життя всіх наших людей. Пишаюся тиснути руку й бути тут для особистого нагородження вас. Бережіть себе. Дякую вам і бажаю головного – перемоги".