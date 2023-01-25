Оборонці Соледара залишили місто - ЗСУ

Захисники повністю залишили місто Соледар Донецької області, повідомив речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Джерело: "ВВС News Україна"

Пряма мова Череватого: "Задля збереження життя особового складу Сили оборони відійшли від Соледару і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони".

Деталі: За його словами, оборонці Соледара створили справжній подвиг не зважаючи на перевагу ворога у 3 - 5 разів, потужно тримали свої позиції. "Вони завдали ворогу величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах", - підкреслив він.

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Що було раніше:

13 січня Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області, в українському оборонному відомстві це не підтверджують, визнаючи, шо в населеному пункті тривають важкі бої.

16 січня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розповсюджувати неперевірену інформацію про бої за Соледар.

19 січня американська розвідка дала оцінку боям у районі українських міст Соледар і Бахмут, за якою росіяни не мають повного контролю над жодним із цих населених пунктів.