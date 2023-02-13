Окупанти наступали біля Кремінної і Білогорівки, гаряче поблизу Соледара та Вугледара – ОВА

Росіяни продовжували обстрілювати 8 областей України, йшли в атаку поблизу Кремінної і Білогорівки на Луганщині; важка ситуація на Донеччині, зокрема, поблизу Соледара та Вугледара; за добу щонайменше 4 цивільних українців загинули від рук окупантів.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 9:00 13 лютого

Деталі: Луганська область: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Кремінної і Білогорівки.

Реклама:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Новоселівського, Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: вночі росіяни вдарили по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську: у Дружківці ракетою пошкодили лікарню, у Покровську обстрілом ушкоджено 7 будинків та дитсадок. Інформація про постраждалих уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Поблизу Соледара ситуація важка: у с. Парасковіївка відбуваються інтенсивні обстріли та штурмові дії. Поодинокі обстріли відбувалися поблизу с. Роздолівка та с. Федорівка.

У с. Васюківка пошкоджено три приватних будинки, постраждалих немає.

Не спадає напруга поблизу Вугледара. Тривають постійні обстріли цих населених пунктів, а також населених пунктів сусідніх громад. Зокрема, Мар'їнської та Курахівської.

У Мар’їнській громаді: одна людина поранена в Єлизаветівці; зруйновано 1 будинок і пошкоджено 4 в Красногорівці; 4 будинки пошкоджено у Зоряному.

У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гірнику та територію підприємства у Курахівці.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 1 поранений.

Сумщина: протягом дня 12 лютого ворог обстріляв 4 територіальні громади області – Есманьську, Юнаківську, Краснопільську та Зноб-Новгородську. Було зафіксовано понад 50 прильотів.

У Запорізькій області ​​за минулу добу окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районі населених пунктів Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Червоне, Темирівка, Білогір'я, Степове, Кам'янське, Степногірськ.

Є руйнування в результаті обстрілів, деталі та наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина: 12 лютого агресор тричі атакував Нікопольщину зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили Нікополь, Марганецька і Мирівська громади.

Внаслідок обстрілів Нікополя загинула 53-річна жінка. Поранень зазнали двоє людей, пенсіонерки. У місті пошкоджено 6 багатоповерхівок, водоканал і будівля коледжу.

В Марганецькій громаді минулося без жертв і постраждалих; пошкоджені 20 приватних будинків, лінії електропередач і газопровід.

Харківщина: вранці 13 лютого росіяни обстріляли м. Куп'янськ. Пошкоджено декілька житлових будинків, сталися пожежі. Без постраждалих.

Минулої доби ворог вів вогонь по щонайменше 10 населених пунктах Харківщини.

Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний.

Миколаївщина: 12 лютого ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське.

Російська армія обстріляла Херсонську громаду. Постраждала одна людина – чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Поблизу села Новорайськ Бериславського району автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.

Загалом протягом доби через дії Росії на Херсонщині 3 людини загинули, 1 дістала поранення.

З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 78 осіб, з них 3 дитини.