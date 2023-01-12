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У Росії хочуть підняти призовний вік до 30 років уже цієї весни

Ірина БалачукЧетвер, 12 січня 2023, 09:41
Російські призовники. Фото з сайту Міноборони РФ

У Росії вирішили підвищити призовний вік – призивати на строкову службу в армію громадян віком до 30 років збираються вже цієї весни.

Джерело: голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов в інтерв'ю "Парламентскій газеті"

Деталі: За його словами, верхню планку віку призову на строкову службу в армію планують підняти на 3 роки (з нинішніх 27 до 30), водночас нижня планка залишиться такою ж, як і раніше – 18 років.

Картаполов зазначив, що підвищення призовного віку в Росії триватиме від 1 до 3 років, сам процес відбуватиметься поетапно, але почнуть уже цієї весни.  

Пряма мова голови оборонного комітету: "До початку весняного призову кожен військовий комісаріат повинен буде розібратися, скільки людей у нього потрапляють під нові вимоги. Після – привести ці дані у відповідність до військового завдання. Умовно кажучи, у віданні військкомату перебуває сто осіб віком від 21 року до 30 років, які не проходили військову службу і не мали на те достатніх підстав. А завдання – 200 осіб. Відповідно, половину з них складуть люди віком 18 років, як і було раніше, половину – люди від 21 року до 30 років".

Деталі: За словами Картаполова, ось так поетапно переходитимуть на нову систему і в кожну кампанію поступово збільшуватимуть призовний вік.

Він також додав, що для цього знадобиться "цілий комплекс поправок" до чинного законодавства – зокрема, до закону про військовий обов'язок і військову службу.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки: Ідея підвищити призовний вік уперше прозвучала від міністра оборони РФ Сергія Шойгу наприкінці грудня 2022 року.

Якщо ці зміни набудуть чинності, то мінімальний вік новобранців в РФ становитиме 21 рік замість 18, а максимальний – 30 років замість 27.

Передісторія:

Теми: Росіяпризоввійна
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