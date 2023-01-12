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В России хотят поднять призывной возраст до 30 лет уже этой весной

Ирина БалачукЧетверг, 12 января 2023, 09:41
Российские призывники. Фото с сайта Минобороны РФ

В России решили повысить призывной возраст – призывать на срочную службу в армию граждан в возрасте до 30 лет собираются уже этой весной.

Источник: председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов в интервю "Парламентской газете"

Детали: По его словам, верхнюю планку возраста призыва на срочную службу в армию планируют поднять на 3 года (с нынешних 27 до 30), при этом нижняя планка останется прежней – 18 лет.

Картаполов отметил, что повышение призывного возраста в России займет от 1 до 3 лет, сам процесс будет происходить поэтапно, но начнут уже этой весной. 

Прямая речь председателя оборонного комитета: "До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. После – привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание – 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину – люди от 21 года до 30 лет".

Детали: По словам Картаполова, вот так поэтапно будут переходить на новую систему и в каждую кампанию постепенно будут увеличивая призывной возраст.

Он также добавил, что для этого потребуется "целый комплекс поправок" в существующее законодательство — в частности, в закон о воинской обязанности и военной службе.

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Для справки: Идея повысить призывной возраст впервые прозвучала от министра обороны РФ Сергея Шойгу в конце декабря 2022 года.

Если эти изменения вступят в силу, то минимальный возраст новобранцев в РФ составит 21 год вместо 18, а максимальный – 30 лет вместо 27.

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Темы: Росcияпризыввойна
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