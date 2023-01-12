Росіяни інтенсивно обстрілювали Соледар, вбили мирну людину в Парасковіївці

У Соледарі Донецькій області минулої доби тривали інтенсивні обстріли, росіяни вбили людину в селі Парасковіївка, рівновіддаленому від Соледара й Бахмута.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко про ситуацію станом на ранок 12 січня

Деталі: Вночі та вранці тривали обстріли вздовж усієї лінії фронту.

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На Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар – пошкодили 6 будинків. Також під вогонь потрапили околиці Новоукраїнки та Богоявленки – без жертв.

На Донецькому напрямку впродовж доби відбувалися обстріли Курахівської громади. У Кураховому росіяни поцілили в адмінбудівлю, 3 багатоповерхівки та на територію підприємства. У Курахівці пошкодили двоповерхівку та приватний будинок.

Зранку розпочався новий обстріл Курахового – його наслідки ще належить встановити. Крім того, вночі зафіксовано обстріли Мар'їнки, Авдіївки та околиць Очеретинської громади.

ВІДЕО ДНЯ

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Парасковіївці Соледарської громади.

В Соледарі тривають інтенсивні обстріли.

Напередодні вдень під обстріл потрапила Костянтинівська громада – пошкоджено дорогу, без жертв.

На Лисичанському напрямку зруйновано 3 будинки у Лимані, зафіксовано обстріли Сіверська. Без постраждалих.