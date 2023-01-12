Россияне интенсивно обстреливали Соледар, убили мирного человека в Парасковеевке

В Соледаре Донецкой области в прошедшие сутки продолжались интенсивные обстрелы, россияне убили человека в селе Парасковиевка, равноудаленном от Соледара и Бахмута.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко о ситуации по состоянию на утро 12 января

Детали: Ночью и утром продолжались обстрелы вдоль всей линии фронта.

На Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар – повредили 6 домов. Также под огонь попали окрестности Новоукраинки и Богоявленки – без жертв.

На Донецком направлении в течение суток происходили обстрелы Кураховской общины. В Курахово россияне попали в админздание, 3 многоэтажки и на территорию предприятия. В Кураховке повредили двухэтажку и частный дом.

Утром начался новый обстрел Курахово – его последствия еще предстоит установить. Кроме того, ночью зафиксированы обстрелы Марьинки, Авдеевки и окрестностей Очеретинской общины.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Парасковеевке Соледарской общины.

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В Соледаре продолжаются интенсивные обстрелы.

Накануне днем под обстрел попала Константиновская община – повреждена дорога, без жертв.

На Лисичанском направлении разрушены 3 дома в Лимане, зафиксированы обстрелы Северска. Без пострадавших.