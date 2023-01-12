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Генштаб відреагував на заміну Суровікіна на Герасимова: Не все в росіян гаразд

Альона Мазуренко Четвер, 12 січня 2023, 12:18
ОЛЕКСІЙ ГРОМОВ. ФОТО АРМІЯ INFORM

У Генеральному штабі ЗСУ вважають, що часті кадрові зміни в керівництві окупаційних військ свідчать про проблеми в управлінні військами росіян. 

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 12 січня

Пряма мова: "Ми відстежуємо те, що періодично в керівництві збройних сил країни-окупанта відбуваються кадрові зміни. 

Якби у них було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б.

Останні кадрові зміни свідчать про те, що існує необхідність в їх лавах щодо поєднання управління і системи керівництва військами. Не все у них виходить так, як вони бажають".

Що було раніше: 11 січня Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Суровікін тепер його заступник.

Суровікін протримався на посаді 3 місяці. Його призначили на початку жовтня.

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На цій посаді Суровікін найбільше "прославився" тим, що ухвалив "непросте рішення" і здав українським військам Херсон. Також з його приходом Росія почала наносити масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дав таку оцінку Суровікіну: Звичайний держиморда.

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Теми: ГенштабРосіяЗбройні силиокупація
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