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Генштаб отреагировал на замену Суровикина на Герасимова: Не все у россиян в порядке

Алена МазуренкоЧетверг, 12 января 2023, 12:18
АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ. ФОТО АРМІЯ INFORM

В Генеральном штабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве оккупационных войск свидетельствуют о проблемах в управлении войсками россиян. 

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января

Прямая речь: "Мы отслеживаем то, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта происходят кадровые изменения. 

Если бы у них было все в порядке, то кадровые изменения с такой частотой не проходили бы.

Последние кадровые изменения свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах по совмещению управления и системы руководства войсками. Не все у них получается так, как они желают".

Что было раньше: 11 января Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировки войск в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

Суровикин продержался на должности 3 месяца. Его назначили в начале октября.

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На этой должности Суровикин больше всего "прославился" тем, что принял "непростое решение" и сдал украинским войскам Херсон. Также с его приходом Россия начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал такую оценку Суровикину: Обычный держиморда.

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Темы: ГенштабРосcияВооруженные силыоккупация
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