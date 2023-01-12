Генштаб про Соледар: Не коректно говорити скільки відсотків міста контролюють ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що оцінювати, який відсоток міста Соледар на Донеччині, за яке тривають кровопролитні бої, контролюють Сили оборони, а який – ворог, некоректно.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 12 січня

Пряма мова: "Стосовно Соледара: ідуть запеклі бої, трохи недоречно оцінювати у відсотковому відношенні, яку частину міста контролюємо ми і яку – намагається контролювати ворог.

Бої ідуть, бої запеклі. Поки так".

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