Генштаб о Соледаре: Некорректно говорить, сколько процентов города контролируют ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что оценивать, какой процент города Соледар в Донецкой области, за который идут кровопролитные бои, контролируют Силы обороны, а какой - враг, некорректно.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января

Прямая речь: "Относительно Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую - пытается контролировать враг.

Бои идут, бои ожесточенные. Пока так".

Знать больше: Оборона Соледара, потенциальное окружение и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским