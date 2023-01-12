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Генштаб о Соледаре: Некорректно говорить, сколько процентов города контролируют ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 12:22
СОЛЕДАР 10 ЯНВАРЯ, СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК MAXAR

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что оценивать, какой процент города Соледар в Донецкой области, за который идут кровопролитные бои, контролируют Силы обороны, а какой - враг, некорректно.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января

Прямая речь: "Относительно Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую - пытается контролировать враг.

Бои идут, бои ожесточенные. Пока так".

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Темы: СоледарДонецкая областьвойна
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