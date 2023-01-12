Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб о Соледаре: Некорректно говорить, сколько процентов города контролируют ВСУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 11:22
Генштаб о Соледаре: Некорректно говорить, сколько процентов города контролируют ВСУ
СОЛЕДАР 10 ЯНВАРЯ, СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК MAXAR

В Генеральном штабе ВСУ говорят, что оценивать, какой процент города Соледар в Донецкой области, за который идут кровопролитные бои, контролируют Силы обороны, а какой - враг, некорректно.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января

Прямая речь: "Относительно Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую - пытается контролировать враг.

Реклама:

Бои идут, бои ожесточенные. Пока так".

Знать больше: Оборона Соледара, потенциальное окружение и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским

Темы: СоледарДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Соледар
Зеленский навестил военных в Донецкой области: говорили о потребностях и проблемах
Оккупанты наступали возле Кременной и Белогоровки, горячо вблизи Соледара и Угледара – ОВА
Защитники Соледара покинули город - ВСУ
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: