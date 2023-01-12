Два-три наступних місяці будуть майже вирішальними у війні – Данілов
Четвер, 12 січня 2023, 12:32
Наступні кілька місяців будуть дуже важливими у війні Росії й України, обидві сторони готуються до вирішальної битви, заявив секретар РНБО України Олексій Данілов.
Джерело: Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Два-три наступних місяці будуть дуже важливими – і вони будуть майже вирішальними у цій битві, до якої ми готуємося і готується наш ворог – агресор.
Деталі: Про це Данілов сказав у контексті того, що Сергія Суровікіна на посаді командувача об'єднаного угруповання військ РФ в Україні замінив Валерій Герасимов, якого називають "батьком СВО".
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