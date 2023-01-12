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Два-три следующих месяца будут почти решающими в войне – Данилов

Елена РощинаЧетверг, 12 января 2023, 11:32
Два-три следующих месяца будут почти решающими в войне – Данилов
Алексей Данилов, фото Радио Свобода

Следующие несколько месяцев будут очень важными в войне России и Украины, обе стороны готовятся к решающей битве, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Источник: Алексей Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Два-три следующих месяца будут очень важными – и они будут почти решающими в этой битве, к которой мы готовимся и готовится наш враг – агрессор".

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Детали: Об этом Данилов сказал в контексте того, что Сергея Суровикина на посту командующего объединенной группировки войск РФ в Украине заменил Валерий Герасимов, которого называют "отцом СВО".

Темы: Даниловвойна
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