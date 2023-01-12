Російська церква окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті – ПЦУ повертає своє по праву

У Православній церкві України зазначили, що вона як правонаступниця Київської Митрополії, має повне право на її спадщину, тобто на Києво-Печерську лавру. У ПЦУ зазначають, що Московія взяла українські святині в духовну окупацію на понад три століття.

Джерело: Православна церква України

Дослівно: "Для українського народу є великою духовною радістю те, що давня українська святиня, в центрі української столиці, нарешті почала звільнятися від духовної окупації.

І що вперше за кількасот років в головному храмі Лаври лунала очолена ієрархами молитва рідною мовою рідної української церкви – визнаної помісної, автокефальної ПЦУ, яка є правонаступницею давньої Київської митрополії.

Так, саме наша церква, яка має патріарший і синодальний Томос про автокефалію, є канонічною правонаступницею давньої Київської Митрополії, а відтак – і її історичної спадщини.

Але аж ніяк це не спадщина нинішньої юрисдикції невизначеного статусу, яка до недавнього часу не боялася називатися УПЦ Московського Патріархату.

Російська церква окупувала і, фактично, привласнила Києво-Печерську лавру у XVII столітті".

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Деталі: У ПЦУ повідомили, що історично давня Київська Митрополія існувала з Лаврою близько 635 років (1051 – 1686), а Московський Патріархат владарював у святині майже вдвічі менше – 337 (1686 – 2023).

Цьогоріч богослужіння ПЦУ у головному храмі Києво-Печерської лаври було першим за 337 років звільненням від "духовного ярма Москви".

ПЦУ публікує історичну довідку. Відзначається, що в 1941 році Успенський собор підірвали російські більшовики, заздалегідь його замінувавши.

А в 1718-му році у Лаврі разом з численними будівлями згоріли величезний архів і бібліотека, де зберігалися грамоти, укази, старовинні видання й рукописи княжих часів.

Після пожежі московські "літописці" взялися переписувати історію древнього монастиря відповідно до інтересів новопроголошеної російської імперії.

До XVIIІ століття богослужбовою мовою в Печерському монастирі була церковнослов’янська мова української редакції, яку за наказом царя Петра І заборонили і замінили на московську.

За часів Петра І Київській Лаврі було наказано, щоб рукописи до друку "присылать в Московскую типографскую контору прямо от той Лавры". То був період цензури, заборон і покарань за україномовні тексти.

У ПЦУ зазначають, що Росія також "привласнила" святих, що спочивають на території Лаври: "З понад 120 спочилих святих більше 100 були кліриками Київської Митрополії".

Проте у 1762 році російська церква проголосила Печерських святих "загальноросійськими".

Дослівно: "Багато фактів з історії цієї тисячолітньої київської святині лишаються для нас досі невідомими. Але ми віримо, що світло правди потроху розвіє темряву омани.

Важливо те, що вже розбиті кайдани нашої трьохсотлітньої духовної окупації".

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