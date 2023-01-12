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Русская церковь оккупировала Киево-Печерскую лавру в XVII веке – ПЦУ возвращает свое по праву

Алена МазуренкоЧетверг, 12 января 2023, 12:54
Русская церковь оккупировала Киево-Печерскую лавру в XVII веке – ПЦУ возвращает свое по праву
Свято-Успенский собор, ФОТО ИЗ САЙТА ПЦУ

В Православной церкви Украины отметили, что она как правопреемница Киевской Митрополии, имеет полное право на ее наследие, то есть на Киево-Печерскую лавру. В ПЦУ отмечают, что Московия взяла украинские святыни в духовную оккупацию на более чем три века.

Источник: Православная церковь Украины 

Дословно: "Для украинского народа является большой духовной радостью то, что древняя украинская святыня, в центре украинской столицы, наконец начала освобождаться от духовной оккупации.

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И что впервые за несколько сотен лет в главном храме Лавры звучала возглавленная иерархами молитва на родном языке родной украинской церкви - признанной поместной, автокефальной ПЦУ, которая является правопреемницей древней Киевской митрополии.

Да, именно наша церковь, которая имеет патриарший и синодальный Томос об автокефалии, является канонической правопреемницей древней Киевской Митрополии, а значит - и ее исторического наследия.

Но отнюдь это не наследие нынешней юрисдикции неопределенного статуса, которая до недавнего времени не боялась называться УПЦ Московского Патриархата.

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Российская церковь оккупировала и, фактически, присвоила Киево-Печерскую лавру в XVII веке".

Детали: В ПЦУ сообщили, что исторически древняя Киевская Митрополия существовала с Лаврой около 635 лет (1051 - 1686), а Московский патриархат властвовал в святыне почти вдвое меньше - 337 (1686 - 2023).

В этом году богослужение ПЦУ в главном храме Киево-Печерской лавры было первым за 337 лет освобождением от "духовного ига Москвы". 

ПЦУ публикует историческую справку. Отмечается, что в 1941 году Успенский собор взорвали российские большевики, заранее его заминировав.

А в 1718-м году в Лавре вместе с многочисленными зданиями сгорели огромный архив и библиотека, где хранились грамоты, указы, старинные издания и рукописи княжеских времен.

После пожара московские "летописцы" взялись переписывать историю древнего монастыря в соответствии с интересами новопровозглашенной российской империи.

До XVIIІ века богослужебным языком в Печерском монастыре был церковнославянский язык украинской редакции, который по приказу царя Петра І запретили и заменили на московский.

Во времена Петра І Киевской Лавре было приказано, чтобы рукописи к печати "присылать в Московскую типографскую контору прямо от той Лавры". Это был период цензуры, запретов и наказаний за украиноязычные тексты.

В ПЦУ отмечают, что Россия также "присвоила" святых, покоящихся на территории Лавры: "Из более 120 почивших святых более 100 были клириками Киевской Митрополии".

Однако в 1762 году российская церковь провозгласила Печерских святых "общероссийскими".

Дословно: "Многие факты из истории этой тысячелетней киевской святыни остаются для нас до сих пор неизвестными. Но мы верим, что свет правды понемногу развеет тьму заблуждения.

Важно то, что уже разбиты оковы нашей трехсотлетней духовной оккупации".

Предыстория:

  • 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.
  • 7 января митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Темы: Православная Церковь УкраинырелигияУПЦ МПцерковь
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