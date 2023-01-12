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Россия вывозит мобилизованных из Беларуси на оккупированную Луганщину - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 12 января 2023, 17:24
скриншот

Из Беларуси в направлении Луганска россияне перебрасывают еще 400 обученных мобилизованных, последний раз их отправляли в ближайшие к области районы 10 января.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным мониторинга, эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными был отправлен 11 января с железнодорожной станции "Чепино" Витебской области.

Эшелон состоит из 48 вагонов, в том числе 8 пассажирских, которые вмещают 400 человек, 3 грузовых со снаряжением и 37 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Эшелон должен прибыть на железнодорожную станцию "Россошь" в Воронежской области 15 января. Эта станция расположена в 50 километрах от Луганской области.

Что предшествовало:

  • 10 января из Беларуси в Россию прибыл эшелон с обученными мобилизованными Вооруженных сил Российской Федерации и военной техникой. Станция прибытия находится менее чем в 100 км от преимущественно оккупированной Луганской области Украины.
  • 12 января Минобороны Беларуси сообщило, что в страну с проверкой военных прибыла комиссия Министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым.
  • По данным британской разведки, в последние двое суток идут ожесточенные бои у Соледара и Кременной, где РФ усилила свою оборону воздушно-десантными войсками.

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Темы: БеларусьРосcиявойнаЛуганская область
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