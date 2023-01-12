Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия вывозит мобилизованных из Беларуси на оккупированную Луганщину - СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 12 января 2023, 16:24
Россия вывозит мобилизованных из Беларуси на оккупированную Луганщину - СМИ
скриншот

Из Беларуси в направлении Луганска россияне перебрасывают еще 400 обученных мобилизованных, последний раз их отправляли в ближайшие к области районы 10 января.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным мониторинга, эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными был отправлен 11 января с железнодорожной станции "Чепино" Витебской области.

Реклама:

Эшелон состоит из 48 вагонов, в том числе 8 пассажирских, которые вмещают 400 человек, 3 грузовых со снаряжением и 37 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Эшелон должен прибыть на железнодорожную станцию "Россошь" в Воронежской области 15 января. Эта станция расположена в 50 километрах от Луганской области.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 января из Беларуси в Россию прибыл эшелон с обученными мобилизованными Вооруженных сил Российской Федерации и военной техникой. Станция прибытия находится менее чем в 100 км от преимущественно оккупированной Луганской области Украины.
  • 12 января Минобороны Беларуси сообщило, что в страну с проверкой военных прибыла комиссия Министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками Олегом Салюковым.
  • По данным британской разведки, в последние двое суток идут ожесточенные бои у Соледара и Кременной, где РФ усилила свою оборону воздушно-десантными войсками.

Темы: БеларусьРосcиявойнаЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Беларусь
Россия в августе вывела почти всю свою авиацию из Беларуси – СМИ
Больше половины лагеря "ЧВК Вагнер" в Беларуси уже демонтировали
British American Tobacco продала бизнес в РФ и Беларуси местному менеджменту
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: