Россия вывозит мобилизованных из Беларуси на оккупированную Луганщину - СМИ

Из Беларуси в направлении Луганска россияне перебрасывают еще 400 обученных мобилизованных, последний раз их отправляли в ближайшие к области районы 10 января.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным мониторинга, эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными был отправлен 11 января с железнодорожной станции "Чепино" Витебской области.

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Эшелон состоит из 48 вагонов, в том числе 8 пассажирских, которые вмещают 400 человек, 3 грузовых со снаряжением и 37 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Эшелон должен прибыть на железнодорожную станцию "Россошь" в Воронежской области 15 января. Эта станция расположена в 50 километрах от Луганской области.

Что предшествовало:

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