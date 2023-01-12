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По Соледару за добу ворог завдав 91 удар, Сили оборони знищили понад 100 окупантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 січня 2023, 16:36
По Соледару за добу ворог завдав 91 удар, Сили оборони знищили понад 100 окупантів
СОЛЕДАР 10 СІЧНЯ, СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК MAXAR

У Соледарі Донецької області тривають бої, за добу росіяни завдали по місту 91 удар, Сили оборони знищили понад 100 окупантів.

Джерело: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "У Соледарі ведуться бойові дії, ворог зосередив там головні зусилля. В першу чергу найбільш підготовлені підрозділи ПВК "Вагнер" і підрозділи інших видів РФ. (Противник) наносить постійні удари, зокрема, за добу 91 удар артилерійський було завдано по самому Соледару

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Проте і наші ракетні війська та артилерія зосередили свої зусилля, щоб максимально вибити ворога. Зокрема артилерією та ракетами було знищено більше 100 окупантів за цю добу".

Деталі: За словами Череватого, на Бахмутському напрямку ворог продовжує спроби заволодіти ініціативою.

Загалом за цю добу на цьому напрямку відбулося 42 бойові зіткнення.

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Сили оборони намагаються погіршити логістику ворогу, знищувати зокрема склади. З цієї причини, за словами Череватого, окупанти отримали вказівку не розвантажувати зброю ближче, ніж за 100 кілометрів від лінії фронту.

ЗСУ влучають у зосередження російської техніки та особового складу, насамперед високоточними системами типу HIMARS, MLRS.

Те, що противник продовжує наступ в районі Соледару, підтверджує і заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Пряма мова: "Мета ворога - прорвати оборону наших військ і захопити місто. Продовжуються також спроби оточити Бахмут. Для цього ворог використовує загони вагнерівців та регулярних військ.

Наші воїни мужньо тримають позиції та завдають ворогу численних втрат".

Знати більше: Оборона Соледара, потенційне оточення та ризики для Бахмута. Інтерв'ю з бійцем 46 бригади Олександром Погребиським

Теми: СоледарДонецька областьвійна
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