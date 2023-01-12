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По Соледару за сутки враг нанес 91 удар, Силы обороны уничтожили более 100 оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 17:36
СОЛЕДАР 10 ЯНВАРЯ, СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК MAXAR

В Соледаре Донецкой области продолжаются бои, за сутки россияне нанесли по городу 91 удар, Силы обороны уничтожили более 100 оккупантов.

Источник: спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "В Соледаре ведутся боевые действия, враг сосредоточил там главные усилия. В первую очередь наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и подразделения других видов РФ. (Противник) наносит постоянные удары, в частности, за сутки 91 удар артиллерийский был нанесен по самому Соледару.

Однако и наши ракетные войска и артиллерия сосредоточили свои усилия, чтобы максимально выбить врага. В частности артиллерией и ракетами было уничтожено более 100 оккупантов за эти сутки".

Детали: По словам Череватого, на Бахмутском направлении враг продолжает попытки завладеть инициативой.

Всего за эти сутки на этом направлении произошло 42 боевых столкновения.

Силы обороны пытаются ухудшить логистику врага, уничтожать в частности склады. По этой причине, по словам Череватого, оккупанты получили указание не разгружать оружие ближе, чем в 100 километрах от линии фронта.

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То, что противник продолжает наступление в районе Соледара, подтверждает и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Прямая речь: "Цель врага - прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.

Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери".

Знать больше: Оборона Соледара, потенциальное окружение и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским

Темы: СоледарДонецкая областьвойна
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