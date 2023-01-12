Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По Соледару за сутки враг нанес 91 удар, Силы обороны уничтожили более 100 оккупантов

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 января 2023, 16:36
По Соледару за сутки враг нанес 91 удар, Силы обороны уничтожили более 100 оккупантов
СОЛЕДАР 10 ЯНВАРЯ, СПУТНИКОВЫЙ СНИМОК MAXAR

В Соледаре Донецкой области продолжаются бои, за сутки россияне нанесли по городу 91 удар, Силы обороны уничтожили более 100 оккупантов.

Источник: спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, замминистра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "В Соледаре ведутся боевые действия, враг сосредоточил там главные усилия. В первую очередь наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и подразделения других видов РФ. (Противник) наносит постоянные удары, в частности, за сутки 91 удар артиллерийский был нанесен по самому Соледару.

Реклама:

Однако и наши ракетные войска и артиллерия сосредоточили свои усилия, чтобы максимально выбить врага. В частности артиллерией и ракетами было уничтожено более 100 оккупантов за эти сутки".

Детали: По словам Череватого, на Бахмутском направлении враг продолжает попытки завладеть инициативой.

Всего за эти сутки на этом направлении произошло 42 боевых столкновения.

ВИДЕО ДНЯ

Силы обороны пытаются ухудшить логистику врага, уничтожать в частности склады. По этой причине, по словам Череватого, оккупанты получили указание не разгружать оружие ближе, чем в 100 километрах от линии фронта.

ВСУ попадают в сосредоточение российской техники и личного состава, прежде всего высокоточными системами типа HIMARS, MLRS.

То, что противник продолжает наступление в районе Соледара, подтверждает и заместитель министра обороны Анна Маляр.

Прямая речь: "Цель врага - прорвать оборону наших войск и захватить город. Продолжаются также попытки окружить Бахмут. Для этого враг использует отряды вагнеровцев и регулярных войск.

Наши воины мужественно держат позиции и наносят врагу многочисленные потери".

Знать больше: Оборона Соледара, потенциальное окружение и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским

Темы: СоледарДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Соледар
Зеленский навестил военных в Донецкой области: говорили о потребностях и проблемах
Оккупанты наступали возле Кременной и Белогоровки, горячо вблизи Соледара и Угледара – ОВА
Защитники Соледара покинули город - ВСУ
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: