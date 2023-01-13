NYT припускає, що Захід уже допомагає Україні готуватися до весняного контрнаступу

Американське видання New York Times вважає, що нещодавні заяви і дії США та європейських країн щодо постачання "Патріотів" і танків, свідчать про те, що Захід уже почав готувати Україну до відбиття можливого нового наступу Росії взимку чи навесні і майбутніх контратак ЗСУ.

Джерело: New York Times

Дослівно NYT: "Україна має намір продовжити свій власний військовий наступ або взимку, або після "брудної" пори навесні. Росія також телеграфує про весняний наступ, сказав високопоставлений представник західної розвідки, і Україна "не хоче, щоб вони перевели подих" між нинішньою порою і початком нового посиленого раунду бойових дій".

Деталі: Видання нагадало, що за останні кілька тижнів один за одним падали бар’єри у наданні Україні озброєння: спершу США погодилися передати системи протиповітряної оборони "Патріот", тоді Німеччина пообіцяла надати ракетну батарею "Патріотів", а Франція, Німеччина і США вперше пообіцяли відправити бойові броньовані машини на поля бою в Україні.

NYT заявляє, що тепер виглядає ймовірним і те, що Україна отримає від партнерів сучасні танки, "особливо після того, як українські військові досягли несподіваних успіхів і вистояли проти виснажливих штурмів росіян".

Зокрема, експерти згадують тривалі бої за Бахмут і прилеглу територію, які росіяни намагаються захопити місяцями, несучи великі втрати, але не досягаючи значних успіхів. А також нещодавні особливо жорстокі бої в сусідньому місті Соледарі.

На думку видання, готовність західних політиків надавати допомогу пов’язана з тим, що для підготовки України до можливого нового наступу росіян у річницю війни або навесні залишається не так багато часу.

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NYT підкреслює, що Захід добре це розуміє.

Експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд, зазначила, що Москва, схоже, мобілізує сотні тисяч нових призовників для свого наступу.

Це, за її словами, частково підштовхнуло до дебатів про танки, "щоб дати можливість українським силам досягти значного прогресу вже зараз".

Україна неодноразово заявляла, що бронетехніка відіграватиме ключову роль у боях за контроль над містами і селищами у східних областях, що межують з Росією, за які точаться запеклі бої. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що для того, щоб змінити ситуацію на фронті, Україні потрібно близько 300 західних танків і близько 600 західних бойових броньованих машин.

"З початку війни майже рік тому Захід чинив опір наданню Україні найпотужнішого озброєння, побоюючись, що це призведе до прямого конфлікту НАТО з Росією. Але, бачачи рішучість України чинити опір, малу перспективу мирних переговорів у найближчому майбутньому і патову ситуацію на полі бою, союзники по НАТО поступаються", – підсумували в NYT.

Передісторія:

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня заявив, що Варшава ухвалила рішення передати Києву "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

Уряд Великої Британії також підтвердив, що планує надати Україні танки.

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