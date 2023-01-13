NYT предполагает, что Запад уже помогает Украине готовиться к весеннему контрнаступлению

Американское издание New York Times считает, что недавние заявления и действия США и европейских стран относительно поставок "Патриотов" и танков, свидетельствуют о том, что Запад уже начал готовить Украину к отражению возножного нового наступления России зимой или весной и будущих контратак ВСУ.

Источник: New York Times

Дословно NYT: "Украина намерена продолжить свое собственное военное наступление либо зимой, либо после "грязной" поры весной. Россия также телеграфирует о весеннем наступлении, сказал высокопоставленный представитель западной разведки, и Украина "не хочет, чтобы они перевели дыхание" между нынешней ситуацией и началом нового усиленного раунда боевых действий".

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Детали: Издание напомнило, что за последние несколько недель один за другим падали барьеры в предоставлении Украине вооружения: сначала США согласились передать системы противовоздушной обороны "Патриот", тогда Германия пообещала предоставить ракетную батарею "Патриотов", а Франция, Германия и США впервые пообещали отправить боевые бронированные машины на поля боя в Украине.

NYT заявляет, что теперь выглядит вероятным и то, что Украина получит от партнеров современные танки, "особенно после того, как украинские военные достигли неожиданных успехов и выстояли против изнурительных штурмов россиян".

В частности, эксперты вспоминают длительные бои за Бахмут и прилегающую территорию, которые россияне пытаются захватить месяцами, неся большие потери, но не достигая значительных успехов. А также недавние особенно жестокие бои в соседнем городе Соледаре.

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По мнению издания, готовность западных политиков предоставлять помощь связана с тем, что для подготовки Украины к возможному новому наступлению россиян в годовщину войны или весной остается не так много времени.

NYT подчеркивает, что Запад хорошо это понимает.

Эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд, отметила, что Москва, похоже, мобилизует сотни тысяч новых призывников для своего наступления.

Это, по ее словам, частично подтолкнуло к дебатам о танках, "чтобы дать возможность украинским силам достичь значительного прогресса уже сейчас".

Украина неоднократно заявляла, что бронетехника будет играть ключевую роль в боях за контроль над городами и поселками в восточных областях, граничащих с Россией, за которые идут ожесточенные бои. А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что для того, чтобы изменить ситуацию на фронте, Украине нужно около 300 западных танков и около 600 западных боевых бронированных машин.

"С начала войны почти год назад Запад сопротивлялся предоставлению Украине мощнейшего вооружения, опасаясь, что это приведет к прямому конфликту НАТО с Россией. Но, видя решимость Украины сопротивляться, малую перспективу мирных переговоров в ближайшем будущем и патовую ситуацию на поле боя, союзники по НАТО уступают", – подытожили в NYT.

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