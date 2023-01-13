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Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі – "Укроборонпром"

"Українська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 15:57
нова розробка "Укроборонпрому", фото з Facebook концерну

Державний концерн "Укроборонпром" випустив перший зразок безпілотника з дальністю ураження тисяча кілометрів і провів його випробування у повітрі.

Джерело: речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу кілометрів та можливістю корисного навантаження до 75 кілограмів досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, говорити зараз нічого не можемо".

Деталі: У концерні також повідомили, що максимально прискорили виробництво першого зразка, "випробували його в повітрі" та готуються до наступного етапу – демонстрації можливостей дрона-камікадзе керівництву Сил оборони.

Що передувало: У жовтні 2022 року в ДК "Укроборонпром" дали зрозуміти, що завершують розробку ударного безпілотника.

На початку грудня "Укроборонпром" повідомив, що провів низку успішних випробувань українського ударного безпілотника з дальністю ураження на тисячу кілометрів.

У концерні додали, що переходять до етапу випробувань під дією РЕБ.

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Теми: безпілотникитехнологіївійна
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