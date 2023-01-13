Украинский ударный дрон на 1000 км уже испытали в небе – "Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" выпустил первый образец беспилотника с дальностью поражения тысяча километров и провел его испытания в воздухе.

Источник: пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад на брифинге, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить ничего не можем".

Детали: В концерне также сообщили, что максимально ускорили производство первого образца, "испытали его в воздухе" и готовятся к следующему этапу - демонстрации возможностей дрона-камикадзе руководству Сил обороны.

Что предшествовало: В октябре 2022 года в ГК "Укроборонпром" дали понять, что завершают разработку ударного беспилотника.

В начале декабря "Укроборонпром" сообщил, что провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.

В концерне добавили, что переходят к этапу испытаний под действием РЭБ.