Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский ударный дрон на 1000 км уже испытали в небе – "Укроборонпром"

"Украинская правда"Пятница, 13 января 2023, 15:57
новая разработка "Укроборонпрома", фото из Facebook концерна

Государственный концерн "Укроборонпром" выпустил первый образец беспилотника с дальностью поражения тысяча километров и провел его испытания в воздухе.

Источник: пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад на брифинге, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить ничего не можем".

Детали: В концерне также сообщили, что максимально ускорили производство первого образца, "испытали его в воздухе" и готовятся к следующему этапу - демонстрации возможностей дрона-камикадзе руководству Сил обороны.

Что предшествовало: В октябре 2022 года в ГК "Укроборонпром" дали понять, что завершают разработку ударного беспилотника.

В начале декабря "Укроборонпром" сообщил, что провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.

В концерне добавили, что переходят к этапу испытаний под действием РЭБ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникитехнологиивойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

карта, обновлено от 14:47В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ППО

Премьер Британии подтвердил Зеленскому передачу танков Challenger 2

Зеленский хочет лично посетить ООН в годовщину вторжения - МИД

обновленоРоссия впервые в этом году вывела носители "Калибров" в Черное море

Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января

В Киеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги

Все новости...
беспилотники
Защитники уничтожили вражеский Ка-52 и еще один беспилотник РФ
Притула рассказал, сколько и каких дронов приобрели "в отместку"
Дроны на 800 км: Притула рассказал, что приобрели за донаты "на месть"
Последние новости
16:23
В Киеве и области работает ПВО
16:19
На Львовщине и Харьковщине есть попадания в объекты критической инфраструктуры
16:07
В Беларусь из РФ прибыло еще два эшелона с военными и техникой
16:01
фото, видеоРоссияне попали в многоэтажку в Днепре, уничтожили подъезд, под завалами люди - ОП
15:58
Нет информации о диверсии в Литве, где взорвался газопровод - МИД Эстонии
15:50
видеоСпецназовцы СБУ дроном устроили "демобилизацию" оккупантам
15:39
Отчет Apple за 2022 год свидетельствует о замедлении темпов доходов App Store
15:21
карта, обновлено от 14:47В Украине воздушная тревога, в небе российские ракеты, работает ППО
15:14
Моравецкий попытается убедить Берлин передать Украине танки Leopard
14:41
видеоВ Молдове на берегу Днестра заметили льва - "подарок" из Одессы
Все новости...