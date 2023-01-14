В Киеве и области работала ПВО
В Киеве и области в субботу днем работала ПВО.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко, КГВА, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram
Дословно: "В Киеве раздаются взрывы. Сейчас – работает ПВО.
Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается".
Детали: Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также сообщил о работе ППО в области.
После отбоя воздушной тревоги Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице недопущено поражение объектов критической инфраструктуры.
"Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве недопущено поражение объектов критической инфраструктуры", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Что предшествовало: Россияне осуществляют ракетную атаку на Украину. В Днепре попали в жилой дом, под завалами люди.
В Харьковской и Львовской областях есть попадания в объекты критической инфраструктуры.