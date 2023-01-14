Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и области работала ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 16:21
В Киеве и области работала ПВО
Виталий Кличко, фото КГГА

В Киеве и области в субботу днем работала ПВО.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко, КГВА, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Дословно: "В Киеве раздаются взрывы. Сейчас – работает ПВО.

Реклама:

Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается".

Детали: Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также сообщил о работе ППО в области.

После отбоя воздушной тревоги Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице недопущено поражение объектов критической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ

"Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве недопущено поражение объектов критической инфраструктуры", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Что предшествовало: Россияне осуществляют ракетную атаку на Украину. В Днепре попали в жилой дом, под завалами люди. 

В Харьковской и Львовской областях есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
Все новости...
Реклама: