В Киеве и области работала ПВО

В Киеве и области в субботу днем работала ПВО.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко, КГВА, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram

Дословно: "В Киеве раздаются взрывы. Сейчас – работает ПВО.

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Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается".

Детали: Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также сообщил о работе ППО в области.

После отбоя воздушной тревоги Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице недопущено поражение объектов критической инфраструктуры.

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"Благодаря эффективной работе ПВО в Киеве недопущено поражение объектов критической инфраструктуры", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Что предшествовало: Россияне осуществляют ракетную атаку на Украину. В Днепре попали в жилой дом, под завалами люди.

В Харьковской и Львовской областях есть попадания в объекты критической инфраструктуры.