Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили по енергетичному об’єкту на Івано-Франківщині

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 16:47
Росіяни вдарили по енергетичному об’єкту на Івано-Франківщині
ілюстративне фото Getty Images

В Івано-Франківській області внаслідок ракетного удару росіян сталася пожежа на території енергетичного об’єкту.

Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram

Дослівно: "Сьогодні під час повітряної тривоги ворог знову завдав ракетних ударів по енергетичному об'єкту в нашій області.

Реклама:

Внаслідок ворожого обстрілу на території об'єкту виникла пожежа… На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів.

Разом з тим успішно спрацювали і сили ППО, які під час тривоги збили дві російські ракети".

Що передувало: У суботу росіяни здійснили чергову ракетну атаку на Україну. У Дніпрі влучили в житловий будинок, є загиблі й поранені. 

На Харківщині та Львівщині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Івано-Франківська областьракетний ударенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Прикарпатті згорів будинок. Місцеві ЗМІ писали, що там таємно проводила служби УПЦ МП
Росія запустила "Кинджали" по молодих пілотах, які будуть навчатися на F-16 – Ігнат
РФ зранку атакувала 4-ма "Кинджалами": один збито, три влучили біля аеродрому
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: