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Росіяни вдарили по енергетичному об’єкту на Івано-Франківщині

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 17:47
ілюстративне фото Getty Images

В Івано-Франківській області внаслідок ракетного удару росіян сталася пожежа на території енергетичного об’єкту.

Джерело: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram

Дослівно: "Сьогодні під час повітряної тривоги ворог знову завдав ракетних ударів по енергетичному об'єкту в нашій області.

Внаслідок ворожого обстрілу на території об'єкту виникла пожежа… На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. На час тривоги усі працівники перебували в укриттях. Також для мінімізації наслідків ракетних ударів ділянку дороги поруч із інфраструктурним об'єктом було завчасно перекрито для проїзду автомобілів.

Разом з тим успішно спрацювали і сили ППО, які під час тривоги збили дві російські ракети".

Що передувало: У суботу росіяни здійснили чергову ракетну атаку на Україну. У Дніпрі влучили в житловий будинок, є загиблі й поранені. 

На Харківщині та Львівщині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Теми: Івано-Франківська областьракетний ударенергетикавійна
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