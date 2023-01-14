Россияне ударили по энергетическому объекту на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области в результате ракетного удара россиян произошел пожар на территории энергетического объекта.

Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram

Дословно: "Сегодня во время воздушной тревоги враг снова нанес ракетные удары по энергетическому объекту в нашей области.

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В результате вражеского обстрела на территории объекта возник пожар... К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На время тревоги все работники находились в укрытиях. Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом был заблаговременно перекрыт для проезда автомобилей.

Вместе с тем успешно сработали и силы ПВО, которые во время тревоги сбили две российские ракеты".

Что предшествовало: Россияне в субботу осуществили очередную ракетную атаку на Украину. В Днепре попали в жилой дом, есть погибшие и раненые.

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В Харьковской и Львовской областях есть попадания в объекты критической инфраструктуры.