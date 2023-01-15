Удар по Дніпру: доля 26 людей поки невiдома, врятували 38 осіб
Неділя, 15 січня 2023, 02:18
У Дніпрі триває рятувально-пошукова операція, доля 26 людей наразі невідома.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко, ДСНС
Пряма мова: "Рятувальна операція у Дніпрі триває.
Доля 26 людей ще невiдома..."
Деталі: Станом на 00:00 15 січня кількість поранених зросла до 73, серед яких – 14 дітей.
Що передувало: Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
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Оновлено: У ДСНС повідомили, що станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей).