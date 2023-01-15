Удар по Дніпру: доля 26 людей поки невiдома, врятували 38 осіб

рятувальні роботи у Дніпрі, фото з телеграм Резніченка

У Дніпрі триває рятувально-пошукова операція, доля 26 людей наразі невідома.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко, ДСНС

Пряма мова: "Рятувальна операція у Дніпрі триває.

Доля 26 людей ще невiдома..."

Деталі: Станом на 00:00 15 січня кількість поранених зросла до 73, серед яких – 14 дітей.

Що передувало: Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: У ДСНС повідомили, що станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей).