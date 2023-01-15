Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Дніпру: доля 26 людей поки невiдома, врятували 38 осіб

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 02:18
рятувальні роботи у Дніпрі, фото з телеграм Резніченка

У Дніпрі триває рятувально-пошукова операція, доля 26 людей наразі невідома.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко, ДСНС

Пряма мова: "Рятувальна операція у Дніпрі триває.

Доля 26 людей ще невiдома..."

Деталі: Станом на 00:00 15 січня кількість поранених зросла до 73, серед яких – 14 дітей.

Що передувало: Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: У ДСНС повідомили, що станом на 01:30 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей).

Теми: Дніпрообстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Американські чиновники вражені інноваціями українських військових – CNN

Внаслідок удару РФ по Дніпру загинули 30 осіб, Зеленський звернувся до росіян

Yasno: Дефіцит генерації електрики величезний, можливі тривалі відключення

Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистів і українців-колаборантів

Мудрик перейшов у "Челсі" за рекордні для України гроші

У суботу Росія вбила в Україні 26 цивільних, понад 80 поранила

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі нарахували вже 20 загиблих
Кількість загиблих у Дніпрі знову зросла
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 14 осіб
Останні новини
00:31
Прем'єр Польщі про удар по Дніпру: Росію потрібно негайно зупинити
23:56
Катастрофа літака в Непалі: підтверджена загибель 68 людей
23:29
"Ненависті до Росії більше ніж страху". Репортаж із Дніпра, де окупанти обстріляли багатоповерхівку
23:25
Американські чиновники вражені інноваціями українських військових – CNN
23:00
Співлідер партії Шольца нарікає на брак уваги до дипломатії, коли йдеться про війну РФ проти України
22:58
Евакуація під прикриттям. Історія порятунку 7-річного Стаса з Бахмута
22:23
фотоРосіяни пошкодили школу і дитсадок на Сумщині
21:47
До Білорусі прилетіли 8 винищувачів і 4 вантажні борти РФ, імовірно на навчання – ЗМІ
21:30
Зеленський обіцяє наступні санкції: Відповідальність буде для всіх
21:18
Внаслідок удару РФ по Дніпру загинули 30 осіб, Зеленський звернувся до росіян
Усі новини...