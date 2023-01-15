Удар по Днепру: судьба 26 человек пока неизвестна – ОВА
Воскресенье, 15 января 2023, 02:18
В Днепре продолжается спасательно-поисковая операция, судьба 26 человек пока неизвестна.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко, ГСЧС
Прямая речь: "Спасательная операция в Днепре продолжается.
Судьба 26 человек еще неизвестна..."
Детали: По состоянию на 00:00 15 января количество раненых возросло до 73, среди которых - 14 детей.
Что предшествовало: Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
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Обновлено: В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 01:30 15 января спасены 38 человек (из них 6 детей).