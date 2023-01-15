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Удар по Днепру: судьба 26 человек пока неизвестна – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 января 2023, 02:18
спасательные работы в Днепре, фото из телеграмм Резниченко

В Днепре продолжается спасательно-поисковая операция, судьба 26 человек пока неизвестна.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко, ГСЧС

Прямая речь: "Спасательная операция в Днепре продолжается.

Судьба 26 человек еще неизвестна..."

Детали: По состоянию на 00:00 15 января количество раненых возросло до 73, среди которых - 14 детей.

Что предшествовало: Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.

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Обновлено: В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 01:30 15 января спасены 38 человек (из них 6 детей).

Темы: Днепробстрелвойна
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