Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 14 осіб

Голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що кількість загиблих, яких дістали з-під завалів будинку, зросла до 14 осіб.

Джерело: Резніченко у Телеграм

Пряма мова: "14 загиблих… 38 людей рятувальники дістали з-під завалів. Пошукова операція триває".

Що передувало: Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.