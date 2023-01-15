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Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 14 осіб

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 02:54
фото з телеграм Резніченка

Голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що кількість загиблих, яких дістали з-під завалів будинку, зросла до 14 осіб.

Джерело: Резніченко у Телеграм

Пряма мова: "14 загиблих… 38 людей рятувальники дістали з-під завалів. Пошукова операція триває".

Що передувало: Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

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Теми: Дніпрообстріл
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