Количество погибших в Днепре возросло до 14 человек

Глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что количество погибших, которых достали из-под завалов дома, возросло до 14 человек.

Источник: Резниченко в Телеграмм

Прямая речь: "14 погибших... 38 человек спасатели достали из-под завалов. Поисковая операция продолжается".

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Что предшествовало: Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.