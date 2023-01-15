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У Дніпрі нарахували вже 21 загиблого, шукають ще 35 людей

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 10:39
фото ова

Влада повідомила, що внаслідок російського удару в Дніпрі вже 21 загиблий.

Джерело: очільник ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "20 невинних жертв"

Деталі: На місці продовжують розбирати завали.

Невідома доля ще десятків людей.

Оновлено від 9:17: Голова облради Микола Лукашук повідомив, що загиблих вже 21.

Пряма мова Лукашука: "21 загиблий, 1 дитина. Поранено 73 особи, з них - 14 дітей. Врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Розшукується 35 людей"

Передісторія:

  • Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

  • У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Теми: Дніпрообстріл
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