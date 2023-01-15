Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Дніпрі нарахували вже 21 загиблого, шукають ще 35 людей

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 09:39
У Дніпрі нарахували вже 21 загиблого, шукають ще 35 людей
фото ова

Влада повідомила, що внаслідок російського удару в Дніпрі вже 21 загиблий.

Джерело: очільник ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова Резніченка: "20 невинних жертв"

Реклама:

Деталі: На місці продовжують розбирати завали.

Невідома доля ще десятків людей.

Оновлено від 9:17: Голова облради Микола Лукашук повідомив, що загиблих вже 21.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Лукашука: "21 загиблий, 1 дитина. Поранено 73 особи, з них - 14 дітей. Врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей.

Розшукується 35 людей"

Передісторія:

  • Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

  • У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Теми: Дніпрообстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Дніпро
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
На Дніпропетровщині працювала ППО – повітряники
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: