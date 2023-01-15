У Дніпрі нарахували вже 21 загиблого, шукають ще 35 людей
Неділя, 15 січня 2023, 09:39
Влада повідомила, що внаслідок російського удару в Дніпрі вже 21 загиблий.
Джерело: очільник ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова Резніченка: "20 невинних жертв"
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Деталі: На місці продовжують розбирати завали.
Невідома доля ще десятків людей.
Оновлено від 9:17: Голова облради Микола Лукашук повідомив, що загиблих вже 21.
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Пряма мова Лукашука: "21 загиблий, 1 дитина. Поранено 73 особи, з них - 14 дітей. Врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей.
Розшукується 35 людей"
Передісторія:
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