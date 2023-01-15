В Днепре насчитали уже 21 погибшего, ищут еще 35 человек
Воскресенье, 15 января 2023, 10:39
Власти сообщили, что в результате российского удара в Днепре уже 21 погибший.
Источник: глава ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь Резниченко: "20 невинных жертв"
Детали: На месте продолжают разбирать завалы.
Неизвестна судьба еще десятков людей.
Обновлено от 9:17: Председатель облсовета Николай Лукашук сообщил, что погибших уже 21.
Прямая речь Лукашука: "21 погибший, 1 ребенок. Ранены 73 человека, из них - 14 детей. Спасены 38 человек, из них - 6 детей.
ВИДЕО ДНЯ
Разыскивается 35 человек"
Предыстория:
- Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.