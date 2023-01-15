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В Днепре насчитали уже 21 погибшего, ищут еще 35 человек

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 10:39

Власти сообщили, что в результате российского удара в Днепре уже 21 погибший.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "20 невинных жертв"

Детали: На месте продолжают разбирать завалы.

Неизвестна судьба еще десятков людей.

Обновлено от 9:17: Председатель облсовета Николай Лукашук сообщил, что погибших уже 21.

Прямая речь Лукашука: "21 погибший, 1 ребенок. Ранены 73 человека, из них - 14 детей. Спасены 38 человек, из них - 6 детей.

ВИДЕО ДНЯ

Разыскивается 35 человек"

Предыстория:

  • Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.

Темы: Днепробстрел
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