В Днепре насчитали уже 21 погибшего, ищут еще 35 человек

Власти сообщили, что в результате российского удара в Днепре уже 21 погибший.

Источник: глава ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "20 невинных жертв"

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Детали: На месте продолжают разбирать завалы.

Неизвестна судьба еще десятков людей.

Обновлено от 9:17: Председатель облсовета Николай Лукашук сообщил, что погибших уже 21.

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Прямая речь Лукашука: "21 погибший, 1 ребенок. Ранены 73 человека, из них - 14 детей. Спасены 38 человек, из них - 6 детей.

Разыскивается 35 человек"

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