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У суботу Росія вбила в Україні 26 цивільних, понад 80 поранила

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 13:22
рятувальники на місці удару ракетою в дніпрі, фото ова

Згідно з даними влади, 14 січня російські окупаційні війська вбили 26 людей в Україні, ще 81 поранила.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко

Деталі: За оприлюдненими даними, жертви серед цивільного населення за 14.01:

  • Дніпропетровська область - 21 загиблий, 74 поранених;
  • Донецька область - 5 загиблих, 4 поранених;
  • Сумська область - 1 поранений;
  • Херсонська область - 2 поранених.

Передісторія:

  • Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
  • У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
  • Влада повідомила, що внаслідок російського удару в Дніпрі вже 21 загиблий.

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Теми: Росіявійна
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