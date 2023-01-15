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В субботу Россия в Украине убила 26 гражданских, более 80 ранила

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 12:22
В субботу Россия в Украине убила 26 гражданских, более 80 ранила
спасатели на месте удара ракетой в днепре, фото ова

Согласно данным властей, 14 января российские оккупационные войска убили 26 человек в Украине, еще 81 ранили.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко

Детали: По обнародованным данным, жертвы среди гражданского населения за 14.01:

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  • Днепропетровская область - 21 погибший, 74 раненых;
  • Донецкая область - 5 погибших, 4 раненых;
  • Сумская область - 1 раненый;
  • Херсонская область - 2 раненых.

Предыстория:

  • Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
  • Власти сообщили, что в результате российского удара в Днепре уже 21 погибший.

Темы: Росcиявойна
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