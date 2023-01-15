В субботу Россия в Украине убила 26 гражданских, более 80 ранила
Воскресенье, 15 января 2023, 13:22
Согласно данным властей, 14 января российские оккупационные войска убили 26 человек в Украине, еще 81 ранили.
Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко
Детали: По обнародованным данным, жертвы среди гражданского населения за 14.01:
- Днепропетровская область - 21 погибший, 74 раненых;
- Донецкая область - 5 погибших, 4 раненых;
- Сумская область - 1 раненый;
- Херсонская область - 2 раненых.
Предыстория:
- Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
- Власти сообщили, что в результате российского удара в Днепре уже 21 погибший.
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