Зеленський повідомив про 25 загиблих у Дніпрі, ще 43 людей шукають
Неділя, 15 січня 2023, 14:35
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким 25 загиблих внаслідок російського удару по Дніпру 14 січня.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.
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Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих".
Деталі: Зеленський повідомив, що поруч з будинком встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів.
Психологи надають допомогу постраждалим.
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