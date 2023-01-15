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Зеленський повідомив про 25 загиблих у Дніпрі, ще 43 людей шукають

Роман ПетренкоНеділя, 15 січня 2023, 15:35
фото оп

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким 25 загиблих внаслідок російського удару по Дніпру 14 січня.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.

Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих".

Деталі: Зеленський повідомив, що поруч з будинком встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів.

Психологи надають допомогу постраждалим.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
  • У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
  • Влада повідомила, що внаслідок російського удару в Дніпрі вже 21 загиблий.

Теми: ДніпрообстрілЗеленський
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