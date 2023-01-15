Зеленский сообщил о 25 погибших в Днепре, еще 43 человека ищут

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким 25 погибших в результате российского удара по Днепру 14 января.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "По состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.

Мои соболезнования всем родным и близким погибших".

Детали: Зеленский сообщил, что рядом с домом установлено 4 палатки ГСЧС и 2 палатки от волонтеров.

Психологи оказывают помощь пострадавшим.

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