Зеленский сообщил о 25 погибших в Днепре, еще 43 человека ищут
Воскресенье, 15 января 2023, 15:35
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким 25 погибших в результате российского удара по Днепру 14 января.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "По состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.
Мои соболезнования всем родным и близким погибших".
Детали: Зеленский сообщил, что рядом с домом установлено 4 палатки ГСЧС и 2 палатки от волонтеров.
Психологи оказывают помощь пострадавшим.
Предыстория:
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