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Зеленский сообщил о 25 погибших в Днепре, еще 43 человека ищут

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 января 2023, 14:35
Зеленский сообщил о 25 погибших в Днепре, еще 43 человека ищут
фото оп

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким 25 погибших в результате российского удара по Днепру 14 января.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "По состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека.

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Мои соболезнования всем родным и близким погибших".

Детали: Зеленский сообщил, что рядом с домом установлено 4 палатки ГСЧС и 2 палатки от волонтеров.

Психологи оказывают помощь пострадавшим.

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Предыстория:

  • Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.
  • Власти сообщили, что в результате российского удара в Днепре уже 21 погибший.

Темы: ДнепробстрелЗеленский
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