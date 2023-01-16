Висадка десанту і патрулювання кордону – в Білорусі нові навчання російської і білоруської авіації
16 січня в Білорусі стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил РБ і Росії.
Джерело: Міноборони Білорусі в Telegram
Дослівно Міноборони РБ: "Стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил)".
Деталі: Повідомляється, що від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування повітряно-космічних сил.
Головною метою навчань у білоруському Міноборони назвали підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.
Росіяни та білоруси планують відпрацювати:
- ведення повітряної розвідки;
- спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;
- авіаційну підтримку угруповань військ;
- висадку тактичного повітряного десанту;
- доставку вантажів та евакуацію поранених.
У білоруському відомстві наголосили, що для проведення навчання задіюють усі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО Збройних Сил Білорусі.
Передісторія:
- 15 січня Беларускі Гаюн повідомив, що до Білорусі на військовий аеродром у Барановичах із Росії прилетіли щонайменше 8 винищувачів і 4 вантажні борти.
- 8 січня до Білорусі прибуло 12 вертольотів ВКС РФ.
- Того ж дня Міноборони Білорусі повідомило, що Росія і Білорусь проведуть спільне льотно-тактичне навчання з 16 січня по 1 лютого.