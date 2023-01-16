Висадка десанту і патрулювання кордону – в Білорусі нові навчання російської і білоруської авіації

16 січня в Білорусі стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил РБ і Росії.

Джерело: Міноборони Білорусі в Telegram

Дослівно Міноборони РБ: "Стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил)".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Головною метою навчань у білоруському Міноборони назвали підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

Росіяни та білоруси планують відпрацювати:

ВІДЕО ДНЯ

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;

авіаційну підтримку угруповань військ;

висадку тактичного повітряного десанту;

доставку вантажів та евакуацію поранених.

У білоруському відомстві наголосили, що для проведення навчання задіюють усі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО Збройних Сил Білорусі.

Передісторія: