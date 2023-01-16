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Висадка десанту і патрулювання кордону – в Білорусі нові навчання російської і білоруської авіації

Ірина БалачукПонеділок, 16 січня 2023, 07:45
Висадка десанту і патрулювання кордону – в Білорусі нові навчання російської і білоруської авіації
Фото belta.by

16 січня в Білорусі стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів Збройних сил РБ і Росії.

Джерело: Міноборони Білорусі в Telegram

Дослівно Міноборони РБ: "Стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил)".

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Деталі: Повідомляється, що від російської сторони в навчаннях бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Головною метою навчань у білоруському Міноборони назвали підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

Росіяни та білоруси планують відпрацювати:

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  • ведення повітряної розвідки;
  • спільне патрулювання повітряного простору вздовж кордону;
  • авіаційну підтримку угруповань військ;
  • висадку тактичного повітряного десанту;
  • доставку вантажів та евакуацію поранених.

У білоруському відомстві наголосили, що для проведення навчання задіюють усі аеродроми та полігони ВПС і військ ППО Збройних Сил Білорусі.

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Теми: БілорусьавіаРосіякордон
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