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СБУ назвала шістьох російських військових, причетних до удару по багатоповерхівці в Дніпрі

"Українська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 14:55
СБУ назвала шістьох російських військових, причетних до удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Служба безпеки України опублікувала дані російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Відомство розслідує справу за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

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Дослівно: "Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

  • командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;
  • командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;
  • начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;
  • інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження".

Передісторія:

  • Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
  • Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
  • Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.

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Теми: ДніпроСБУ
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