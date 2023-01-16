СБУ назвала шістьох російських військових, причетних до удару по багатоповерхівці в Дніпрі

Служба безпеки України опублікувала дані російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Відомство розслідує справу за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Дослівно: "Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження".

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