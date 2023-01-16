Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ назвала шістьох російських військових, причетних до удару по багатоповерхівці в Дніпрі

"Українська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 15:55

Служба безпеки України опублікувала дані російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Відомство розслідує справу за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Дослівно: "Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

  • командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;
  • командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;
  • начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;
  • штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;
  • інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження".

Передісторія:

  • Росіяни у суботу в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
  • Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі
  • Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.

Теми: ДніпроСБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади радника

Президент Сербії закликав РФ припинити вербувати сербів на війну проти України

На Australian Open заборонили прапори РФ після матчу росіянки і українки

оновленоУ Дніпрі завершили пошук людей під завалами: 44 загинули, ще 20 – зникли безвісти

фотоВ СБУ викрили любительку "руского міра"

відеоБої під Соледаром: ЗСУ знищили 25 "вагнерівців" в одній траншеї

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі відкрили штаб допомоги постраждалим внаслідок ракетного удару РФ
У Дніпрі загинуло подружжя, яке виїхало від обстрілів з Нікополя
Під завалами будинку у Дніпрі знайшли клітку з шиншилою
Останні новини
15:37
Вбитого нардепа-зрадника Ковальова позбавлять мандата: ВРУ отримала копію свідоцтва про смерть
15:27
Топгенерал США відвідав українських військових, які почали навчання в Німеччині
15:22
фотоДо України прибула остання партія подарованих Норвегією мостів
15:20
"Залишився фартушок, який він подарував": мати втратила єдиного сина після обстрілу у Дніпрі
15:18
Пригожин "легалізував" назву ПВК Вагнер у Росії
15:12
У Карпатах погіршилися погодні умови – ДСНС
15:08
відеоФСБ шукала HIMARS і гаубиці М777 на Полтавщині: попереджено диверсії – СБУ
15:03
Окупанти знайшли "винних" цапів-відбувайлів за провал у Макіївці – розвідка 
14:48
В поїздах Інтерсіті до кінця року запрацює Wi-Fi від Starlink
14:46
Москалькова раптом заявила, що не говорила з Лубінцем про обмін полоненими
Усі новини...