У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку

Тут і далі фото з Telegram Валентина Резніченка

Станом на ранок 17 січня рятувальники розібрали вже 90% завалів зруйнованого російською ракетою будинка у Дніпрі: 40 людей у результаті удару загинули, але під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА зазначив, що рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад 63 години.

За цей час врятували 39 людей.

Загалом у результаті російського удару по житловій багатоповерхівці 14 січня загинули 40 людей та 79 дістали поранення. Серед постраждалих 16 дітей. 28 поранених перебувають у лікарнях, 10 з них – у важкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на ранок 17 січня 25 мешканців будинку розшукуються.

Передісторія: