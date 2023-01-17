У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку
Станом на ранок 17 січня рятувальники розібрали вже 90% завалів зруйнованого російською ракетою будинка у Дніпрі: 40 людей у результаті удару загинули, але під завалами ще можуть бути люди.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад 63 години.
За цей час врятували 39 людей.
Загалом у результаті російського удару по житловій багатоповерхівці 14 січня загинули 40 людей та 79 дістали поранення. Серед постраждалих 16 дітей. 28 поранених перебувають у лікарнях, 10 з них – у важкому стані.
Станом на ранок 17 січня 25 мешканців будинку розшукуються.
Передісторія:
- 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
- Президент України Володимир Зеленський обіцяє покарання всім винним.
- В ОП повідомили, що у багатоповерховому будинку, в який 14 січня влучила російська ракета, зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкання відселили.