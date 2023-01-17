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У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку

Ірина БалачукВівторок, 17 січня 2023, 07:36
У Дніпрі вже розібрали 90% зруйнованого ракетою будинку
Тут і далі фото з Telegram Валентина Резніченка

Станом на ранок 17 січня рятувальники розібрали вже 90% завалів зруйнованого російською ракетою будинка у Дніпрі: 40 людей у результаті удару загинули, але під завалами ще можуть бути люди.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "На 90% розібрані уламки зруйнованого російською ракетою будинку". 

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що рятувальна операція у Дніпрі триває вже понад 63 години. 

 

За цей час врятували 39 людей. 

 

Загалом у результаті російського удару по житловій багатоповерхівці 14 січня загинули 40 людей та 79 дістали поранення. Серед постраждалих 16 дітей. 28 поранених перебувають у лікарнях, 10 з них – у важкому стані. 

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Станом на ранок 17 січня 25 мешканців будинку розшукуються.

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Теми: Дніпровійнажертви
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