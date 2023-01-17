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В Днепре уже разобрали 90% разрушенного ракетой дома

Ирина БалачукВторник, 17 января 2023, 07:36
В Днепре уже разобрали 90% разрушенного ракетой дома
Здесь и далее фото из Telegram Валентина Резниченко

По состоянию на утро 17 января спасатели разобрали уже 90% завалов разрушенного российской ракетой дома в Днепре: 40 человек в результате удара погибли, но под завалами еще могут быть люди.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома".  

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Детали: Глава ОВА отметил, что спасательная операция в Днепре продолжается уже более 63 часов.  

 

За это время спасли 39 человек. 

 

Всего в результате российского удара по жилой многоэтажке 14 января погибли 40 человек и 79 получили ранения. Среди пострадавших 16 детей. 28 раненых находятся в больницах, 10 из них – в тяжелом состоянии. 

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По состоянию на утро 17 января 25 жителей дома разыскиваются.

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Темы: Днепрвойнажертвы
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