В Днепре уже разобрали 90% разрушенного ракетой дома
По состоянию на утро 17 января спасатели разобрали уже 90% завалов разрушенного российской ракетой дома в Днепре: 40 человек в результате удара погибли, но под завалами еще могут быть люди.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома".
Детали: Глава ОВА отметил, что спасательная операция в Днепре продолжается уже более 63 часов.
За это время спасли 39 человек.
Всего в результате российского удара по жилой многоэтажке 14 января погибли 40 человек и 79 получили ранения. Среди пострадавших 16 детей. 28 раненых находятся в больницах, 10 из них – в тяжелом состоянии.
По состоянию на утро 17 января 25 жителей дома разыскиваются.
Предыстория:
- 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает наказание всем виновным.
- В ОП сообщили, что в многоэтажном доме, в который 14 января попала российская ракета, разрушено более 200 квартир, жителей помещения отселили.