Міноборони РФ заявило, що Шойгу знову їздив у зону бойових дій в Україні

Російське міністерство оборони повідомило, що його глава Сергій Шойгу проінспектував штаб угруповання військ "Схід" під час роботи в зоні проведення спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України).

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, ВВС News Русская служба, російське видання "Агентство"

Дослівно Міноборони РФ: "На командному пункті угруповання "Схід" Сергій Шойгу заслухав доповідь командувача угрупованням генерал-лейтенанта Рустама Мурадова щодо поточної обстановки і дій угруповання військ, командувачів на інших напрямках.

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Міністр оборони РФ також заслухав командувачів об'єднаннями і з'єднаннями про хід виконання бойових завдань на основних напрямках".

Деталі: Російське Міноборони також опублікувало відео, на якому Шойгу проводить нараду з військовим керівництвом та вручає нагороди.

Міноборони РФ каже, що то Шойгу сидить десь у штабі на війні в Україні Фото Міноборони РФ

Відео з наради записане без звуку, усі документи на столах заблюрені, також розмиті титри імен доповідачів, яких вмикали по відеозв'язку.

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Видання "Агентство" звернуло увагу, що на відео потрапив генерал-лейтенант Євгеній Нікіфоров, якого українська і західна розвідки називали новим командувачем угруповання військ "Захід" в Україні.

Нікіфоров Скриншот з відео Міноборони РФ

На відео Нікіфоров бере участь у відеоконференції з Шойгу і командувачем "спецоперації" Валерієм Герасимовим.

Він титрований як представник командування угруповання "Захід", але його посаду не називають, а ім'я та прізвище заблюрені.

За даними британської розвідки, Нікіфоров на своїй попередній посаді начальника штабу Східної групи російських військ на початку вторгнення брав активну участь у плануванні невдалої спроби наступу на Київ із північного заходу – з Білорусі через зону відчуження Чорнобильської АЕС.

На новій посаді, як зазначала британська розвідка, Нікіфоров повинен буде утримувати територію Луганської області навколо Кремінної та Сватового.

За даними української розвідки, Нікіфоров став уже четвертим командувачем Західного військового округу з початку війни.

Повідомляють, що він брав участь у конфлікті на Донбасі ще у 2014 році і був причетний до атакування проросійськими силами літака Іл-76 ВПС України, який було збито 14 червня 2014 року в Луганську.

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